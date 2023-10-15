57-летние звезды фильма «Приключения Электроника» признались в жизни с матерью

57-летние звезды культового фильма «Приключения Электроника» Владимир и Юрий Торусовы все еще живут с матерью, в чем они признались на шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Стало известно, что после участия в съемках известного фильма Торусовым больше не поступали крупные предложения о работе, из-за чего актерам не удалось добиться высот в карьере. Так как квартиры артисты себе не купили, они живут с 94-летней матерью — каждый в своей комнате.

«Мы до сих пор живем в родовом гнезде с мамой, достаточно хорошая большая квартира. Свои квартиры не купили», — рассказал Юрий.

При этом у Юрия есть планы на покупку своего дома. У него есть двое детей от второго брака — сын Никита и дочь Анастасия. Владимир Торусов же женат уже в пятый раз. 15 лет назад в браке с третьей женой у него родилась дочь.