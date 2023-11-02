Наследницу императора обманули! Мошенница прикарманила невероятные ценности!

Наследницу императора Николая II, владелицу фамильного фонда картин Романовых обманули на десятки миллионов рублей при продаже исторических картин в Москве. По данным Mash, 73-летняя Татьяна Литтл привезла из Канады 180 произведений искусства.

Стало известно, что на картины нашлась покупательница, которая вместо заявленных 165,6 миллиона рублей предложила 36,8 миллиона. Необходимость дисконта она аргументировала тем, что Литтл не является гражданкой России и из-за этого возникнут трудности с оформлением документов.

Наследница царских картин согласилась на эти условия. Из аэропорта Шереметьево картины отправили в Останкинскую телебашню, где встретились обе стороны. Однако из-за незнания русского языка Литтл по ошибке подписала документ дарения, а не купли-продажи, таким образом она лишилась и картин, и выручки. Обманутая иностранка обратилась в полицию. Мошенницу ищут.

Ранее сообщалось, что у столичного блогера украли драгоценности на миллионы рублей.