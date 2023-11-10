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13:30, 10 ноября 2023
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Придержите кошельки! Что не стоит покупать в «Черную пятницу»

Придержите кошельки! Что не стоит покупать в «Черную пятницу»

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Придержите кошельки! Что не стоит покупать на грядущих акциях «11.11» и «Черная пятница», рассказал Teleprogramma.pro маркетолог Арсен Даллакян.

Эксперт порекомендовал не приобретать в эти дни одежду, так как ее распродажи и так случаются достаточно часто. Выгодной покупкой может стать техника, потому что она регулярно дорожает и зависит от курса валюты.

Маркетолог призвать не терять голову из-за размера скидки и самостоятельно считать рыночную цену товара. «Сейчас с помощью маркетплейсов можно мониторить среднюю цену товара за год, чтобы понимать, завысил ли продавец ее перед стартом распродаж, чтобы показать фейковую скидку», — пояснил Даллакян.

Ранее экономист рассказала, когда стоит покупать новогодние подарки.

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