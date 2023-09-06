Доктор Мясников перечислил причины обильного выпадения волос

Возможные причины обильного выпадения волос перечислили известный теледоктор Александр Мясников и другие эксперты, принявшие участие в новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«К выпадению волос может привести прием многих медикаментов: от статинов до лекарств от давления, противосудорожных, антибиотиков... Поэтому в первую очередь внимательно изучите принимаемые таблетки. Многие лекарства приносят не так много пользы, чтобы жертвовать ради них волосами», — отметил Мясников.

Повлиять на чрезмерное выпадение волос также могут различные бьюти-процедуры: химические завивки, кератиновые выпрямления, слишком частые окрашивания.

Эксперты напомнили, что норма — выпадение около сотни волос в день. Превышение может говорить о развитии патологий, поэтому заметившему это человеку следует обратиться к трихологу.

Не существует шампуней, которые помогут решить проблему, подчеркнули специалисты. Чтобы улучшить здоровье волос, нужно достаточно спать, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и стараться поменьше нервничать.

Ранее Мясников перечислил признаки проблем с сердцем.