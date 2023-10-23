Врач назвала причины обострения осенью некоторых болезней

Причины обострения осенью некоторых болезней назвала в беседе с «Мослентой.Онлайн» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, в осенний период люди чаще, чем в любое другое время, сталкиваются с острыми респираторными заболеваниями.

«Первая причина — изменение режима дня и связанных с ним циркадных ритмов. Осенью многим приходится вставать раньше, а ложиться позже. Напряженная работа, смена циклов сна и бодрствования, а также резкое сокращение светового дня влияют на иммунитет, снижая его. С наступлением первых осенних холодов приходится постоянно перемещаться из теплого помещения на улицу и обратно: постоянный перепад температур оказывается стрессом для организма», — сказала она.

Кроме того, добавила врач, влажная прохладная погода идеальна для распространения вирусов. Острые респираторные заболевания могут быть вызваны разными возбудителями. В зависимости от того, бактериальную или вирусную природу имеет болезнь, зависит подход к лечению. Для борьбы с бактериальной инфекцией требуется назначение антибиотиков, тогда как лечение вирусных болезней — симптоматическое.

Чтобы защититься от сезонных заболеваний, следует регулярно мыть руки, стараться больше времени проводить на свежем воздухе, при первых признаках простуды оставаться дома, отметила Малиновская.

«Кроме того, лучше стараться соблюдать режим дня, а также сбалансированно питаться, особенно уделяя внимание продуктам, богатым клетчаткой. Она важна для здоровья микробиома кишечника, который активно участвует в поддержке иммунитета», — добавила она.

Ранее терапевт перечислила убивающие печень привычки.