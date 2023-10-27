Почему изменяют мужчины? Узнайте причины неверности, чтобы сохранить семью

Главные причины мужских измен раскрыла психолог Елена Новоселова. Ее цитирует «Леди Mail.ru».

Специалист выделила шесть главных факторов, которые могут пробудить в мужчине желание «пойти налево». Это: неравноправные отношения, кризис среднего возраста, поиск себя, соблазн испытать новые ощущения, длительное отсутствие половой связи с женой, желание реализовать сексуальные фантазии, на которые супруга не соглашается.

Если измена случилась, пережить ее поможет ряд правил, добавила Новоселова. По ее мнению, не стоит рассказывать о случившемся родственникам и друзьям.

«После первой волны эмоций важно задуматься, нужен ли вам на самом деле этот человек, любите ли вы его. На фоне измены иногда можно понять, что вы больше терпели, чем жили счастливо. Эта мысль поможет как минимум усмирить эмоции и попробовать начать относиться к этому рационально», — заявила психолог.