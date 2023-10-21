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12:25, 21 октября 2023
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Раскрыта причина высоких зарплат российских футболистов

Раскрыта причина высоких зарплат российских футболистов

© Фото: Unsplash

Причину высоких зарплат российских футболистов раскрыла Sport24 трехкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Колесниченко. Она назвала футбол распиаренным видом спорта.

«Футбол — массовый вид спорта с огромным количеством фанатов. Прямо национальный вид спорта», — пояснила Колесниченко.

Синхронистка отметила, что не жалуется на свою зарплату. «Мне не обидно. Я в синхронное плавание пришла не ради денег», — сказала она.

Ранее россиянам перечислили сферы с максимальным приростом зарплат.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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