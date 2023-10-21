12:25, 21 октября 2023
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Раскрыта причина высоких зарплат российских футболистов
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Причину высоких зарплат российских футболистов раскрыла Sport24 трехкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Колесниченко. Она назвала футбол распиаренным видом спорта.
«Футбол — массовый вид спорта с огромным количеством фанатов. Прямо национальный вид спорта», — пояснила Колесниченко.
Синхронистка отметила, что не жалуется на свою зарплату. «Мне не обидно. Я в синхронное плавание пришла не ради денег», — сказала она.
Ранее россиянам перечислили сферы с максимальным приростом зарплат.