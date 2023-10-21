Раскрыта причина высоких зарплат российских футболистов

Причину высоких зарплат российских футболистов раскрыла Sport24 трехкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Колесниченко. Она назвала футбол распиаренным видом спорта.

«Футбол — массовый вид спорта с огромным количеством фанатов. Прямо национальный вид спорта», — пояснила Колесниченко.

Синхронистка отметила, что не жалуется на свою зарплату. «Мне не обидно. Я в синхронное плавание пришла не ради денег», — сказала она.

Ранее россиянам перечислили сферы с максимальным приростом зарплат.