Это может быть рак! Врач назвал опасную причину икоты

Опасную причину икоты назвал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Сокращения мышц диафрагмы могут быть признаком онкологической болезни.

«Чтобы понять причину длительной икоты, надо рассматривать все, что может ее порождать. Например, это может быть онкологическое заболевание с метастазами в область диафрагмального нерва», — рассказал Хухрев.

Врач упомянул и более распространенные причины длительной икоты. К ним относятся стресс, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, аневризма аорты и заболевания желудка.

Ранее хирург назвал указывающий на рак кишечника неожиданный симптом.