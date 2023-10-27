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23:20, 27 октября 2023
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Это может быть рак! Врач назвал опасную причину икоты

Это может быть рак! Врач назвал опасную причину икоты

© Фото: Unsplash

Опасную причину икоты назвал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Сокращения мышц диафрагмы могут быть признаком онкологической болезни.

«Чтобы понять причину длительной икоты, надо рассматривать все, что может ее порождать. Например, это может быть онкологическое заболевание с метастазами в область диафрагмального нерва», — рассказал Хухрев.

Врач упомянул и более распространенные причины длительной икоты. К ним относятся стресс, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, аневризма аорты и заболевания желудка.

Ранее хирург назвал указывающий на рак кишечника неожиданный симптом.

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