Этот продукт приближает смерть! Врач советует максимально ограничить его употребление

Максимально ограничить употребление сахара в беседе с KP.RU советует геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. По его словам, его чрезмерное потребление приближает к смерти.

«Избыток сладостей увеличивает риск набора лишнего веса, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета. Все это увеличивает вероятность преждевременной смерти», — подчеркнул врач.

Он пояснил, что при попадании глюкозы в кровь происходит реакция гликирования, при которой организм начинает быстрее стареть. В частности, любовь к сладким продуктам ускоряет старение кожи, вен, мозга и других органов.

Ранее о серьезной опасности употребления сахарозаменителей предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.