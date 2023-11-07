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08:00, 07 ноября 2023
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Этот продукт приближает смерть! Врач советует максимально ограничить его употребление

Этот продукт приближает смерть! Врач советует максимально ограничить его употребление

© Фото: Faran Raufi / Unsplash

Максимально ограничить употребление сахара в беседе с KP.RU советует геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. По его словам, его чрезмерное потребление приближает к смерти.

«Избыток сладостей увеличивает риск набора лишнего веса, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета. Все это увеличивает вероятность преждевременной смерти», — подчеркнул врач.

Он пояснил, что при попадании глюкозы в кровь происходит реакция гликирования, при которой организм начинает быстрее стареть. В частности, любовь к сладким продуктам ускоряет старение кожи, вен, мозга и других органов.

Ранее о серьезной опасности употребления сахарозаменителей предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

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