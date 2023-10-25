Прибавку к пенсии с 1 ноября получит одна категория россиян

Одна категория россиян получит весомую прибавку к пенсии с 1 ноября, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Повышенные выплаты ждут всех, кто недавно отметил 80-летний юбилей.

«80-летним ежемесячно будут платить фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере — на 1 ноября эта сумма составит 15 134,66 рубля», — рассказала Иванова-Швец.

На доплаты могут рассчитывать также летчики и угольщики: размер начислений зависит от стажа, среднемесячной заработной платы и суммы денежных средств, которые вносила организация в Социальный фонд. Иванова-Швец добавила, что доплаты для шахтеров могут составить от 3,5 до 5,5 тысячи рублей. Также прибавок могут ожидать те, кто работал в регионах Крайнего Севера и приравненных к нему.

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