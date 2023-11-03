Сбить или не сбить? Какая температура реально опасна при лихорадке

Какая температура реально опасна при лихорадке, рассказала терапевт Ольга Чиркова. В разговоре с NEWS.ru медик отметила, что сбивать температуру следует, когда она поднимается выше 38 градусов.

Принимать жаропонижающее при температуре тела ниже 38 градусов нужно только ослабленным больным, детям до трех месяцев и склонным к судорогам пациентам. В остальных случаях имеет смысл дать организму возможность самостоятельно бороться с инфекцией.

Даже если градусник показывает 39 градусов, это некритично, однако требует контроля и наблюдения. Срочная госпитализация пациенту требуется, когда показатели температуры приближаются к отметке 41 градус, добавила врач.

Чиркова напомнила, что при повышенной температуре необходимо пить много жидкости, как можно чаще менять постельное белье при потении, проветривать помещение и умеренно питаться, так как во время болезни желудок работает медленнее.

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