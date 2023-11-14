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06:00, 14 ноября 2023
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Бесконечное самолюбование! Поклонники неоднозначно отреагировали на преображение Бони

Бесконечное самолюбование! Поклонники неоднозначно отреагировали на преображение Бони

© Кадр: @victoriabonya

Свое обновленное после пластической операции лицо продемонстрировала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная телеведущая и блогер Виктория Боня. Она наконец-то показалась подписчикам без каких-либо масок и закрывающих половину лица волос.

«Выхожу к вам в новой версии себя!» — подписала она ролик, в котором красит губы блеском. Поклонники неоднозначно отреагировали на преображение знаменитости.

«Бесконечное самолюбование на камеру, постоянные разговоры о своей внешности, ожидание от окружения одобрения и подтверждения своей привлекательности… Все это признаки низкой самооценки!», «Килограммы штукатурки все равно…Что за ними можно увидеть? Странная подача себя!» — написали они в комментариях.

Несколько человек углядели в обновленном лице телеведущей асимметрию.

Ранее Боня показала лицо до операции и без косметики.

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