Бесконечное самолюбование! Поклонники неоднозначно отреагировали на преображение Бони

Свое обновленное после пластической операции лицо продемонстрировала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная телеведущая и блогер Виктория Боня. Она наконец-то показалась подписчикам без каких-либо масок и закрывающих половину лица волос.

«Выхожу к вам в новой версии себя!» — подписала она ролик, в котором красит губы блеском. Поклонники неоднозначно отреагировали на преображение знаменитости.

«Бесконечное самолюбование на камеру, постоянные разговоры о своей внешности, ожидание от окружения одобрения и подтверждения своей привлекательности… Все это признаки низкой самооценки!», «Килограммы штукатурки все равно…Что за ними можно увидеть? Странная подача себя!» — написали они в комментариях.

Несколько человек углядели в обновленном лице телеведущей асимметрию.

Ранее Боня показала лицо до операции и без косметики.