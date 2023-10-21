В программе Елены Малышевой назвали преимущество маленькой груди

Преимущество маленькой груди назвала в программе врача-терапевта и телеведущей Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале президент Российской ассоциации маммологов, доктор медицинских наук Надежда Рожкова.

Врач отметила, что у обладательниц маленькой груди во время периода лактации выделяется больше грудного молока. Это связано с тем, что в маленькой груди меньше жировой ткани.

По словам специалиста, большая грудь заполнена «нефункционирующей» жировой тканью, что мешает вырабатыванию молока при кормлении.

Ранее дочь известной певицы Славы поделилась своим отношением к кормлению грудью на людях.