Россиян предупредили о рисках при покупке китайского автомобиля

Об определенных рисках при покупке китайского автомобиля в беседе с «Известиями» россиян предупредили опрошенные эксперты. По их словам, некоторые запчасти для таких авто могут оказаться очень дорогими.

Кроме того, часто китайские электрокары не русифицированы, и часть их сервисов может работать в РФ некорректно. Например, у ввезенных по схеме параллельного импорта электромобилей и гибридов Voyah при обновлении массово гасли экраны. В результате столкнувшимся с этой проблемой россиянам пришлось обратиться напрямую к официальному поставщику.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рекомендует при покупке китайского авто в первую очередь проверять юридическую сторону вопроса, уплату таможенных платежей, сертификацию.

«Частники, которые ввозят эти машины, имеют свои ходы и варианты. Закупки идут не напрямую, автопроизводитель ответственности не несет, концов не найти», — подчеркнул он.

Ранее москвичи оценили рост цен на автомобили параллельного импорта.