08:10, 19 октября 2023
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Стилист Рогов перечислил улучшающие внешний вид мужчины предметы одежды
© Фото: Amanda Vick / Unsplash
Улучшающие внешний вид мужчины предметы одежды перечислил в новом выпуске YouTube-шоу «БезФильтров» популярный стилист Александр Рогов.
Модный эксперт подчеркнул: важное значение имеет опрятность. Для создания приятных образов в гардеробе мужчины обязательно должен быть один, а лучше два пиджака, две качественные рубашки, несколько футболок, а также изделия из трикотажа — джемперы и свитеры.
Мужчинам стоит приобрести хорошо сидящие джинсы разных цветов — например, голубого, синего и серого. Для выходов на улицу осенью подойдут пальто и тренч.
При выборе обуви Рогов посоветовал классические ботинки и белые кеды.
Ранее Рогов составил рейтинг самых модных мужчин-селебрити в России.