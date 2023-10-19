Стилист Рогов перечислил улучшающие внешний вид мужчины предметы одежды

Улучшающие внешний вид мужчины предметы одежды перечислил в новом выпуске YouTube-шоу «БезФильтров» популярный стилист Александр Рогов.

Модный эксперт подчеркнул: важное значение имеет опрятность. Для создания приятных образов в гардеробе мужчины обязательно должен быть один, а лучше два пиджака, две качественные рубашки, несколько футболок, а также изделия из трикотажа — джемперы и свитеры.

Мужчинам стоит приобрести хорошо сидящие джинсы разных цветов — например, голубого, синего и серого. Для выходов на улицу осенью подойдут пальто и тренч.

При выборе обуви Рогов посоветовал классические ботинки и белые кеды.

Ранее Рогов составил рейтинг самых модных мужчин-селебрити в России.