Праздник к нам приходит! Звезды шоу-бизнеса начали наряжать новогодние елки

Праздник к нам приходит! Свои новогодние елки, установленные в ноябре, объяснили на личных страницах в соцсетях звезды шоу-бизнеса.

«Захотела и нарядила в начале ноября. Хочется уже праздника», — заявила популярная телеведущая Маша Малиновская.

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия призналась, что не успевает насладиться праздничной атмосферой, если наряжает дом вовремя. На этот раз она решила схитрить и создала в своем жилище праздник заранее.

«Всегда потом отдых, отпуск, не успеваем насладиться: нарядили, украсили и через неделю уехали. А сейчас будем наслаждаться! Захотелось новогоднего уюта», — объяснила она.

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