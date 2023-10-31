Хватит есть грязь! Врач убил надежду на правило «трех секунд»

Хватит есть грязь! Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Лентой.ру» убил надежду на правило «трех секунд». Оно заключается в том, что если поднять упавший продукт в течение трех секунд, на него не попадут бактерии.

«Конечно, три секунды ситуацию не спасают, происходит загрязнение, и в любом случае будет инфицирование. Просто наше зрение не позволяет рассмотреть загрязнения на полу, мы не видим микроскопически, но предмет уже испачкан», — сказал специалист.

При употреблении упавших продуктов чаще всего можно заразиться кишечной инфекцией. Иногда, особенно при наличии домашних животных, есть риск подхватить паразитов, например, яйца гельминтов.

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