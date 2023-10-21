Гинеколог перечислила женщинам главные правила похудения

Главные правила похудения для женщин перечислила в беседе с Rsute.ru врач-гинеколог Екатерина Волкова. В первую очередь она посоветовала уделять особе внимание завтраку.

По словам специалиста, на этот прием пищи следует переносить основную часть рациона. В завтрак обязательно должны входить углеводы, которые зарядят организм энергией.

Кроме того, гинеколог рекомендует следить за размером порций, придерживаясь нормы в 300 граммов. При этом с возрастом следует сокращать их, увеличивая частоту приемов пищи.

Врач также советует учиться различать город и жажду. Ложный голод перебивается питьем теплой воды или чая. Если этого не случилось, можно поесть.

Врач подчеркнула, что срывы и переедания могут случаться, но важно на этом не зацикливаться. Кроме того, ни в коем случае не следует исключать жиры из рациона.

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