Эндокринолог перечислил главные правила питания

Главные правила питания перечислил в разговоре с Pravda.ru врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. По его словам, рацион должен составляться индивидуально для каждого человека с учетом параметров возраста, уровня физической активности и состояния здоровья.

При этом в меню каждого человека, подчеркнул врач, обязательно должны присутствовать сложные углеводы, правильные белки (яйца, нежирные сорта мяса) и жиры (оливковое масло, авокадо). Кроме того, важно есть много клетчатки и овощей.

Калинчев уточнил, что многие люди ошибочно убирают углеводы из своего рациона, оставляя только белок и овощи. Такое питание может привести к постоянному упадку сил, пояснил эксперт. Чтобы чувствовать себя хорошо, он рекомендует питаться без дефицита калорий, но не превышая показатели нормы.