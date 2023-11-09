Практически голый! Киркоров удивил жителей Китая своим внешним видом

Поп-певец Филипп Киркоров во время поездки в Китай удивил местных жителей своим внешним видом. Об этом рассказал MK.RU пластический хирург звезды Тимур Хайдаров.

Хайдаров и Киркоров вместе появились на премьере фильма «Легенда о самбо». Хирург отметил, что певец «ходил по Китаю практически голым», демонстрируя торс без одежды.

Киркоров похвастался перед журналистами результатами пластической операции, которую ему сделал Хайдаров. Артист рассказал, что сейчас носит 44-й размер одежды.

Ранее Киркоров опубликовал снимок из поездки в Китай.