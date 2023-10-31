Познера вербовали спецслужбы! Шоумен сделал откровенное признание

Откровенное признание на концерте в Дубае сделал 89-летний телеведущий Владимир Познер. Он выступил на сцене Zabeel Theatre вместе со своим коллегой Иваном Ургантом, сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович».

Познер рассказал, что его пытались вербовать советские спецслужбы. «Я был для них очень интересной фигурой: все-таки знание языка, знание иностранцев и так далее. Но я на это не пошел, и в результате, не то, чтобы очень уж пострадал, но действительно никуда ехать не мог», — поделился шоумен.

Телеведущий предположил, что его отец Владимир Александрович Познер работал на КГБ. «Я точно не знаю, но есть основания считать, что да», — сказал он.

Ранее 89-летний Познер восхитил россиян своим внешним видом.