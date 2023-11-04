Чем опасен поздний ужин? Советы доктора Гинзбурга помогут спастись от серьезных проблем!

Чем опасен поздний ужин рассказал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Его советы помогут спастись от серьезных проблем.

«Обильный прием пищи на ночь может помешать сну. Человек уснет не сразу, будет спать поверхностно, ему будут сниться кошмары, структура сна будет нарушена, и в итоге он проснется невыспавшимся. А череда невысыпаний и нарушений сна может привести к проблемам, в том числе к раннему старению», — заявил Гинзбург. Обильная еда на ночь также может приводить к обострению хронических заболеваний.

Диетолог добавил, что некоторые виды еды перед сном могут особенно негативно сказаться на здоровье. Так, слишком соленая пища может привести к повышению артериального давления и отекам, а очень острая — к воспалению желудка, гастриту или обострению язвенной болезни.

По этим причинам за полтора-два часа до сна лучше воздерживаться от обильной, острой и соленой еды. Но в умеренном количестве легкой еды (ржаной хлеб, овощной салат, молоко или кефир с хлопьями, творог) ничего плохого нет: она позволяет человеку успокоиться и быстрее уснуть, отметил эксперт.