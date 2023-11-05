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20:00, 05 ноября 2023
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«Позавидуют гимнастки!» Поклонники отреагировали на фото Тодоренко в боди

«Позавидуют гимнастки!» Поклонники отреагировали на фото Тодоренко в боди

© Фото: @reginatodorenko

В серебристом боди сфотографировалась популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда за два дня до съемок полнометражного фильма узнала, что нужно будет сниматься в боди, и успела дважды сходить на пилатес», — подписала изображение знаменитость.

Поклонники Тодоренко восхищенно отреагировали на увиденное. «Региночка! Вашей форме позавидуют гимнастки! Поэтому пилатес был лишним», «Регина, у вас шикарная улыбка», «Огонь», «Секси», — написали они в комментариях.

Ранее Тодоренко продемонстрировала на камеру морщины.

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