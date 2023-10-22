Невропатолог рассказал о позе для сидения, при которой не болит спина

О позе для сидения, при которой не болит спина, рассказал невропатолог и реабилитолог Антон Киселев. Его комментарий опубликовала в Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Нельзя сидеть на краю стула. В идеале стопа должна стоять либо на полу, либо на подставочке. Если нет нормального поясничного упора, его можно сделать самому», — заявил Киселев.

Врач порекомендовал подложить под поясницу валик толщиной 4-6 сантиметров. Его можно сделать из полотенца, завернутого в чехол. Киселев также напомнил, что у стула должна быть спинка, соединенная с сидушкой. «При этом длины самой сидушки должно хватить, чтобы колено можно было согнуть и опустить, нога не пережимается», — отметил эксперт.

Ранее Киселев дал три совета страдающим от боли в пояснице.