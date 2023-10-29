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12:50, 29 октября 2023
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Потратит миллионы! Во сколько обойдется Волочковой новая голливудская улыбка?

Потратит миллионы! Во сколько обойдется Волочковой новая голливудская улыбка?
© Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой

47-летняя балерина Анастасия Волочкова в преддверии нового концертного шоу решила восстановить зубы у известного звездного стоматолога Владимира Маркевича. «СтарХит» выяснил, что на лечение знаменитость потратит не менее двух с половиной миллионов рублей.

Известно, что план работ по лечению зубов у знаменитости уже расписан на четыре месяца. При этом артистка отметила, что всегда с опаской относилась к стоматологам, но на этот раз ко врачу ее вывел один из друзей.

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