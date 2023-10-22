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02:15, 22 октября 2023
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Потеря молодости: врач назвала три главные ошибки женщин за 30

Потеря молодости: врач назвала три главные ошибки женщин за 30

© Фото: Unsplash

Три главные ошибки женщин старше 30 лет назвала порталу Infoforme врач Диляра Лебедева.

Прежде всего, по ее словам, для поддержания здоровья и сохранения молодости нельзя допускать дефицита витаминов в организме. Недостаток полезных микроэлементов из-за неправильного питания способствует развитию многих болезней, отметила Лебедева.

После 30 лет необходимо мониторить гормональный фон. Женское здоровье напрямую зависит от баланса гормонов щитовидной железы, надпочечников и работы яичников. Риск болезней этих органов с возрастом увеличивается, поэтому важно регулярно обследоваться.

Женская красота увядает из-за отсутствия силовых тренировок, уверяет доктор. Сформированный мышечный каркас придает телу молодой вид. Нужно уделять внимание как нагрузкам с весом, так и упражнениям на гибкость, подчеркнула Лебедева.

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