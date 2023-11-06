Хотите, чтобы постельное белье всегда было как новое? Помогут эти четыре лайфхака

Хотите, чтобы постельное белье всегда было как новое? Эти четыре лайфхака от собственника компании по оптовому производству гостиничного текстиля премиального качества Елены Федяевой помогут сохранить текстиль.

«Прежде всего, нужно с умом подойти к выбору постельного белья. Оно обязательно должно быть по размеру кровати, а иначе от постоянного трения и скатывания ткань быстро износится. Лучше, если сам материал будет плотным, обратите внимание на волокна, их разреженность сразу видно», — рассказала Федяева «Мосленте.онлайн».

Поддерживать идеальный вид белья помогут несколько конкретных шагов. Комплекты нужно стирать при температуре не более 40 градусов и не более чем при 500 оборотах в минуту. Сушить белье лучше всего не под прямыми солнечными лучами. Обрабатывать ткань можно при температуре до 150 градусов и во влажном состоянии. Сохранить текстуру ткани, избежав заломов и потертостей, поможет аккуратное хранение комплектов в шкафу.

«Еще я всегда советую подбирать подходящие моющие средства для тёмных и светлых тканей. Кондиционер придает текстилю мягкость, приятный аромат, после его использования глажка дается проще», — добавила эксперт.