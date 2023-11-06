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22:00, 06 ноября 2023
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Хотите, чтобы постельное белье всегда было как новое? Помогут эти четыре лайфхака

Хотите, чтобы постельное белье всегда было как новое? Помогут эти четыре лайфхака

© Фото: Unsplash

Хотите, чтобы постельное белье всегда было как новое? Эти четыре лайфхака от собственника компании по оптовому производству гостиничного текстиля премиального качества Елены Федяевой помогут сохранить текстиль.

«Прежде всего, нужно с умом подойти к выбору постельного белья. Оно обязательно должно быть по размеру кровати, а иначе от постоянного трения и скатывания ткань быстро износится. Лучше, если сам материал будет плотным, обратите внимание на волокна, их разреженность сразу видно», — рассказала Федяева «Мосленте.онлайн».

Поддерживать идеальный вид белья помогут несколько конкретных шагов. Комплекты нужно стирать при температуре не более 40 градусов и не более чем при 500 оборотах в минуту. Сушить белье лучше всего не под прямыми солнечными лучами. Обрабатывать ткань можно при температуре до 150 градусов и во влажном состоянии. Сохранить текстуру ткани, избежав заломов и потертостей, поможет аккуратное хранение комплектов в шкафу.

«Еще я всегда советую подбирать подходящие моющие средства для тёмных и светлых тканей. Кондиционер придает текстилю мягкость, приятный аромат, после его использования глажка дается проще», — добавила эксперт.

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