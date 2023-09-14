Поставщик обуви из Москвы потребовал у Wildberries возмещения 202 млн рублей

Поставщик женской обуви из Москвы подал иск к известному российскому маркетплейсу Wildberries и потребовал возмещения 202 миллионов рублей, сообщает SHOT.

По данным источника, производитель обуви брендов Enzo Logana и Lagatta обвинил торговую площадку в пропаже и порче своего товара. По словам истца, в компании исчезла 21 тысяча пар обуви, отгруженных на склад, а еще несколько тысяч образцов оказались попорчены крысами. От поврежденного товара начали массово отказываться покупатели, а коробки с обувью и мертвыми грызунами внутри просто отсылали обратно продавцу.

«На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. По договору написано: в каком состоянии забрали, в таком и должны вернуть», — возмутился истец.

После расторжения договора с Wildberries оказалось, что на складах из 34 тысяч пар обуви производителя осталось только 13 тысяч. Из-за этого продавец заподозрил площадку в том, что его товар украли и нелегально продали, переклеив штрихкоды. Сумму ущерба потерпевшая сторона оценивает в 202 миллиона рублей.