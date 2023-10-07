Виктория Боня раскрыла последствия пластики

Последствия пластической операции раскрыла блогер и телеведущая Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда рассказала, что начала нравиться себе в зеркале.

«А кожа вообще, как никогда стала красивой», — отметила Боня. Блогер отметила, что наблюдает положительную динамику после операции и планирует скоро показать свое лицо поклонникам. По словам звезды, она регулярно ходит на косметические процедуры в Москве, чтобы снять отек лица.

Боня сделала подтягивающую операцию Ponytail Lift в США. Она сделала операцию у звездного хирурга Чио Чи Као, работавшего с моделями Беллой Хадид и Кендалл Дженнер.