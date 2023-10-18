Россиянам напомнили последствия неуплаты налогов на имущество

Последствия неуплаты налогов на имущество напомнила россиянам сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова. Ее цитирует интернет-портал «А теперь внимание!»

«Граждане обязаны ежегодно выплачивать имущественный налог до 1 декабря. В противном случае у них могут начаться серьезные проблемы. В частности, налоги перейдут в статус задолженностей», — заявила Волкова.

Она добавила, что по закону на электронную почту каждого человека должны поступать регулярные напоминания об уплате этого налога.