Стоматолог назвал самые опасные последствия кариеса

Опасные последствия кариеса назвал в разговоре с «Газетой.Ru» врач-имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев. Он заявил о риске воспаления костей челюсти.

«На кариозных зубах быстро образуется налет. Люди с кариесом остро ощущают холодную, сильно сладкую или кислую пищу. Более того, кариес приводит к сколам, трещинам и зазорам между зубами. В результате зубной ряд становится кривым», — заявил врач.

Стоматолог напомнил, что без лечения кариес разрушает эмаль зуба и приводит к сопровождающемуся сильными болями пульпиту. В итоге зуб просто разрушается.

В более тяжелых случаях, по его словам, может развиться периодонтит близлежащих мягких тканей: гной собирается у корня зуба, развивается киста. Если же еще сильнее запустить кариес, воспалятся кости челюсти.

«Большое количество кариозных зубов может привести к проблемам с желудком. Тогда придется лечить не только зубы, но и ЖКТ», — предупредил Алиев.

Главная причина развития кариеса — это недостаточная или неправильная гигиена полости рта. Другие факторы риска — наследственная предрасположенность, трещины или сколы на зубах, слишком частое употребление сладких, острых или кислых продуктов, а также сопровождающиеся уменьшением слюны заболевания.

Ранее опасные последствия употребления ягод и фруктов назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.