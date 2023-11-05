Это может случиться при отказе от мяса! Врач назвала опасное последствие вегетарианства

Опасное последствие вегетарианства назвала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Она рассказала, что при отказе от мяса в организме может случиться дефицит витаминов.

«Если человек ограничен в питании, то он с пищей однозначно не будет добирать всех важных витаминов. Особенно жирорастворимых, которых больше всего как раз в животных продуктах», — заявила доктор.

Недостаток витаминов бывает не только у вегетарианцев. Он может случиться с беременными, спортсменами, перенесшими тяжелые болезни пациентами. Полезные микроэлементы также не усваиваются при некоторых болезнях ЖКТ. Во всех этих случаях необходимо тщательнее следить за своим рационом.

Ранее топ-5 витаминов для осени перечислила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.