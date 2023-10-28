Портупея и тыквы вместо бюстгальтера. Штурм показала костюм для Тыквенного спаса

Необычный костюм для отмечания Тыквенного спаса показала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская певица Наталья Штурм. На фото она предстала в красном комплекте: портупее, кожаной баске и маске с кошачьими ушами.

«Не забудь меня отметить в Тыквенный Спас», — подписала она снимок.

Грудь артистка вместо бюстгальтера прикрыла двумя небольшими тыквами с горящими глазами. На ноги она обула прозрачные ботфорты на прозрачном каблуке.

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