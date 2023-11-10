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16:31, 10 ноября 2023
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Порезвилась на яхте! Опубликованы откровенные кадры отдыха Бритни Спирс

Порезвилась на яхте! Опубликованы откровенные кадры отдыха Бритни Спирс

© Кадр: @britneyspears

41-летняя певица Бритни Спирс порезвилась на яхте. Откровенные кадры отдыха звезды опубликовало издание Daily Mail.

Спирс поделилась с подписчиками кадрами, на которых она позирует в белом бикини с красным принтом. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками. Певица опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), но позднее удалила их.

Ранее Спирс раздразнила поклонников, опубликовав ролик в откровенном платье.

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