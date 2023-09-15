Попытка побега телефонного вора через окно столичной маршрутки попала на видео

Телефонный вор попытался убежать с места преступления через окно маршрутки на территории Новой Москвы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале.

«Он сейчас убьется. Труп-то кому нужен? Вы что?» — говорит один из пассажиров. На кадры попал момент, когда вор уже наполовину свесился из форточки транспортного средства на улицу.

Спустя несколько секунд видео автор закрывает камеру телефона, но по диалогу можно понять, что мужчину удалось затянуть обратно в салон авто. Пострадавшая звонит в полицию и призывает мужчину сесть и не двигаться. Тот заявляет, что телефон он вернул, но хозяйка опровергает его слова.