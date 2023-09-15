Люди
08:33, 15 сентября 2023
1 мин.

Попытка побега телефонного вора через окно столичной маршрутки попала на видео

Попытка побега телефонного вора через окно столичной маршрутки попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Телефонный вор попытался убежать с места преступления через окно маршрутки на территории Новой Москвы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале.

«Он сейчас убьется. Труп-то кому нужен? Вы что?» — говорит один из пассажиров. На кадры попал момент, когда вор уже наполовину свесился из форточки транспортного средства на улицу.

Спустя несколько секунд видео автор закрывает камеру телефона, но по диалогу можно понять, что мужчину удалось затянуть обратно в салон авто. Пострадавшая звонит в полицию и призывает мужчину сесть и не двигаться. Тот заявляет, что телефон он вернул, но хозяйка опровергает его слова.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.