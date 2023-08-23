Популярная телеведущая рассказала о пролетевшим над ее домом беспилотником

О пролетевшим над ее домом беспилотником рассказала популярная телеведущая Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она рассказала, что ночью ее разбудил шум.

«Сегодня с дочкой не спим с двух ночи. Рядом с нашим домом пролетел беспилотник и врезался в здание башни в Сити», — написала Борисова.

Телеведущая добавила, что сильно испугалась и больше не ложилась спать. «Теперь звук летящего БПЛА я никогда ни с чем не перепутаю», — заявила она.