Пополнение в семье. Кто теперь живет с Галкиным?

Пополнение в семье. Кто теперь живет с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)? Об этом юморист рассказал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Роки?» — прокомментировал Галкин видео, в котором показал нового питомца — черного щенка, предположительно, породы шипперке. В ролике песик пытается забраться на кровать, но юморист не пускает его.

Ранее известный шоумен заявил о разводе Пугачевой и Галкина.