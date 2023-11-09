Люди
10:35, 09 ноября 2023
1 мин.

Пополнение в семье. Кто теперь живет с Галкиным?

Пополнение в семье. Кто теперь живет с Галкиным?

© Кадр: @maxgalkinru

Пополнение в семье. Кто теперь живет с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)? Об этом юморист рассказал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Роки?» — прокомментировал Галкин видео, в котором показал нового питомца — черного щенка, предположительно, породы шипперке. В ролике песик пытается забраться на кровать, но юморист не пускает его.

Ранее известный шоумен заявил о разводе Пугачевой и Галкина.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.