Попа, как у Бритни. Известный комик шокировал поклонников откровенным фото

Попу, как у американской певицы Бритни Спирс, показал известный комик Илья Соболев. Откровенным фото он шокировал поклонников на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Не Бритни, конечно, но пофоткаться на море люблю», — написал юморист. Соболев спародировал снимок американской звезды, которая сфотографировалась обнаженной. С помощью фоторедакторов он приделал к своему телу ягодицы Спирс.