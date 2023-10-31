Попа, как у Бритни. Известный комик шокировал поклонников откровенным фото
© Фото: @sobolev_tut
Попу, как у американской певицы Бритни Спирс, показал известный комик Илья Соболев. Откровенным фото он шокировал поклонников на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Не Бритни, конечно, но пофоткаться на море люблю», — написал юморист. Соболев спародировал снимок американской звезды, которая сфотографировалась обнаженной. С помощью фоторедакторов он приделал к своему телу ягодицы Спирс.
«Это лучшее, что я видел», «Как теперь это развидеть», «Очень красиво», «На волне хайпа», «Не Соболев, а Пополев», «Топ», «Жара», «Хорошенькая», «Какой сладкий персик», «Так могли только Соболев и Бритни», «Мне кажется, что это фотошоп», «Какие булочки. Огонь», — написали пользователи сети.
Ранее Бритни Спирс показала все! Певица опубликовала откровенное фото.