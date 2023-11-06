Поможет забеременеть! Все партнеры должны делать это

Это поможет забременеть. Что должны делать все партнеры при подготовке к этому событию «Мосленте. Онлайн» рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Подготовка к беременности заключается не только в сборе информации, чтении форумов и общении с теми, кто уже родил ребенка, но и в уделении внимания собственному здоровью. В среднем на подготовку уходит два-три месяца. Это время уйдет на сдачу анализов, прохождение обследований, восстановление гормонального фона после отказа от оральных контрацептивов, насыщение организма фолатами (синтетический витамин В9)», — рассказала специалист.

Особое внимание подготовке к беременности нужно уделить женщинам старше 35 лет, тем, кто столкнулся с невынашиванием, и пациенткам, страдающим гинекологическими заболеваниями, продолжила Малиновская.

Перечень анализов перед наступлением беременности довольно широк – они входят в большой комплекс «Планирование беременности для женщин, расширенный». Среди них исследования на инфекции, передающиеся половым путем, исследования, направленные на оценку гормонального статуса, а также анализ на так называемые TORCH-инфекции. В ходе этого исследования определяется наличие или отсутствие иммунитета к заболеваниям, наиболее опасным во время беременности для плода.

Так, например, в том случае, если у женщины не будет антител к краснухе, врачи посоветуют сделать прививку от этого заболевания — после вакцинации беременность нужно будет отложить на три месяца. Кроме того, женщине нужно будет посетить гинеколога и сделать УЗИ органов малого таза.

«В тех случаях, если один или оба родителя являются носителями наследственных заболеваний, перед планированием беременности паре важно посетить генетика. Тот порекомендует генетический анализ, рассчитает вероятность рождения ребенка с патологией, посоветует, можно ли как-то снизить риск», — напомнила специалист.

При планировании беременности не стоит забывать и об обследовании партнера. По статистике более чем в половине случаев женщине не удается забеременеть из-за так называемого «мужского фактора». Мужчинам рекомендовано также провериться на инфекции, передающиеся половым путем, а также сдать спермограмму.

Кроме посещения врачей и сдачи анализов, паре нужно отказаться от вредных привычек — и курение, и избыточное употребление алкоголя снижают шансы на наступление беременности. Стоит добавить в свою жизнь больше физической активности, снизить уровень стресса, перейти на сбалансированное питание. Последние исследования показывают, что каждому из партнеров стоит заранее — за три месяца до предполагаемой беременности — начать пить фолиевую кислоту или ее активную форму — метилфолат. Это повысит шансы на успешное зачатие и нормальное протекание раннего периода беременности, подчеркнула медик.