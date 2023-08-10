Пользователей сети восхитил метод охлаждения москвичей в жару

Метод охлаждения москвичей в жару в одном из столичных дворов восхитил пользователей сети. Видеозапись купания людей в фонтане опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Жители в купальниках охлаждаются в фонтане во дворе ЖК "Грин Парк" на Сельскохозяйственной улице», — подписали ролик администраторы сообщества.