Пользователей сети восхитил метод охлаждения москвичей в жару
© Кадр: страница «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте»
Метод охлаждения москвичей в жару в одном из столичных дворов восхитил пользователей сети. Видеозапись купания людей в фонтане опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
«Жители в купальниках охлаждаются в фонтане во дворе ЖК "Грин Парк" на Сельскохозяйственной улице», — подписали ролик администраторы сообщества.
На кадрах взрослые и дети охлаждаются под струями воды, бьющими из асфальта. Некоторые из них лежат на газоне на полотенцах рядом с фонтаном.
«В каждом дворе бы такие! Это же лучше, чем в зеленой жиже купаться», «Так для этого такие фонтаны и делали», «Да пускай остывают. Лучше, чем перегрев», «Такие фонтаны не мешало бы в каждом дворе установить, детвора бы охлаждалась», «Весело у них», — прокомментировали юзеры.