Пользователи сети раскритиковали внешний вид звезды сериала «Деффчонки»

Пользователи сети раскритиковали внешний вид артистки. Многие указали, что Максимова слишком сильно похудела и выглядит нездоровой.

«Ужас», «Клуб больных анорексией скелетов. Женщина не должна вызывать желание накормить и вылечить ее», «Как-то даже не по себе, когда эти кости туда-сюда передвигаются», «В сериале она мне больше нравилась», — прокомментировали юзеры.