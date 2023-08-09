Пользователи сети раскритиковали внешний вид звезды сериала «Деффчонки»
© Кадр: Telegram-канал «Звездная пыль»
Известная российская актриса, звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова записала видео в спортивном топе и шортах, показав подписчикам стройную фигуру. Ролик опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
«К звездам, которых очень хочется покормить, присоединяется актриса из сериала "Деффчонки" Полина Максимова», — подписали ролик администраторы канала.
Пользователи сети раскритиковали внешний вид артистки. Многие указали, что Максимова слишком сильно похудела и выглядит нездоровой.
«Ужас», «Клуб больных анорексией скелетов. Женщина не должна вызывать желание накормить и вылечить ее», «Как-то даже не по себе, когда эти кости туда-сюда передвигаются», «В сериале она мне больше нравилась», — прокомментировали юзеры.