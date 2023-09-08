Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) видеороликом, на кадрах которого она изображена в провокационном наряде. Пользователи сети раскритиковали образ звезды.

«Дебильное платье, и смотрится по-дебильному. И вы думаете, что это так модно?», «Плохо оно село, честно», «Не то. Это платье без Ксении выглядело бы лучше», «Ксюха, сними это говнище», «Стилист как будто мимо работает», — прокомментировали юзеры.

На кадрах Собчак позирует в коричневом платье длины миди с одним рукавом и вырезом под грудью.