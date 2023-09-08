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12:36, 08 сентября 2023
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Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

© Кадр: @xenia_sobchak

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) видеороликом, на кадрах которого она изображена в провокационном наряде. Пользователи сети раскритиковали образ звезды.

«Дебильное платье, и смотрится по-дебильному. И вы думаете, что это так модно?», «Плохо оно село, честно», «Не то. Это платье без Ксении выглядело бы лучше», «Ксюха, сними это говнище», «Стилист как будто мимо работает», — прокомментировали юзеры.

На кадрах Собчак позирует в коричневом платье длины миди с одним рукавом и вырезом под грудью.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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