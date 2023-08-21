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10:01, 21 августа 2023
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Пользователей сети возмутило возвращение Лады Дэнс на сцену после ДТП

Пользователей сети возмутило возвращение Лады Дэнс на сцену после ДТП

© Фото: Unsplash

Российская певица Лада Дэнс, пострадавшая в ДТП в Подмосковье, спустя две недели впервые вышла на сцену в Нижнем Новгороде, чем возмутила пользователей сети. Обсуждения разгорелись в комментариях к публикации в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме того, юзеры отметили, что на сцену вышла и певица Натали, недавно потерявшая мужа.

«Деньги делают свое дело! Под наблюдением врачей, на обезболивающих. Героиня дня!», «А мы, дурачки наивные, им сочувствуем. Это же нелюди, кроме денег ничего не надо», «А потом осложнения, примеров куча», «А писали про Ладу, что чуть ли не вся переломана и почти умирает», «Это их работа, а работа лечит», — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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