Опасны ли макароны? Эти факты о популярном продукте вас удивят!

Опасны ли макароны? О последствиях употребления этого популярного продукта для организма раскрыли специалисты Роспотребнадзора.

«Макароны производят главным образом из муки и воды. Поэтому достоинства или недостатки, которыми будет обладать паста, зависят от качества и сорта муки. Самые полезные — макароны из твердых сортов пшеницы. Это высший сорт, тип А», — заявили в ведомстве.

По словам экспертов, такие макароны богаты витаминами (в частности — группы В), микроэлементами (кальцием, магнием, фосфором, калием, натрием, цинком, селеном и марганцем), необходимой для нормального пищеварения и хорошей работы кишечника клетчаткой, а также белком.

«Паста имеет сложноуглеводный состав и обладает низким гликемическим индексом. Это значит, что макароны медленнее усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Чувство сытости сохраняется дольше, и организму не нужно срочно вырабатывать большое количество инсулина, чтобы переработать высвободившуюся глюкозу», — рассказали специалисты.

Тем, кто не хочет превратить макароны в «опасную калорийную бомбу», нужно грамотно выбирать добавки к ним, добавили эксперты. Повысить жирность, снизить усвояемость и полезность пасты могут, к примеру, некоторые виды соусов или сыра. Чтобы блюдо было не только оригинальным, но и полезным, в него можно добавить оливковое масло, овощи, легкие сорта сыра, нежирный фарш, зелень, специи.