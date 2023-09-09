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04:04, 09 сентября 2023
1 мин.

Полуголые москвичи прокатились на кровати по улицам города и попали на видео

Полуголые москвичи прокатились на кровати по улицам города и попали на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва FM»

На видео попали полуголые москвичи, прокатившиеся по улицам столичного района Сокол на кровати. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва FM».

«Ты видишь это? Трактор везет кровать с голыми [людьми]», — говорит автор ролика.

На кадрах запечатлен небольшой синий трактор и застеленная кованая кровать в качестве прицепа, закрепленного с помощью веревки. На кровати ехали мужчина в трусах и женщина, прикрытая одеялом.

«Даже не знаем, что забавнее — кровать, прицепленная к трактору, или реакция очевидицы», — прокомментировали администраторы канала.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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