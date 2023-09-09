04:04, 09 сентября 2023
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Полуголые москвичи прокатились на кровати по улицам города и попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва FM»
На видео попали полуголые москвичи, прокатившиеся по улицам столичного района Сокол на кровати. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва FM».
«Ты видишь это? Трактор везет кровать с голыми [людьми]», — говорит автор ролика.
На кадрах запечатлен небольшой синий трактор и застеленная кованая кровать в качестве прицепа, закрепленного с помощью веревки. На кровати ехали мужчина в трусах и женщина, прикрытая одеялом.
«Даже не знаем, что забавнее — кровать, прицепленная к трактору, или реакция очевидицы», — прокомментировали администраторы канала.