Получить ожирение в попытке похудеть? Мясников назвал опасную популярную добавку

О серьезной опасности употребления сахарозаменителей предупредил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Нашли этому объяснение через микробиом. Не нравятся сахарозаменители нашему микробиому. А микробиом сегодня считается главным фактором риска. Нарушение микробиома — это развитие сердечных болезней и рака», — заявил он.

Кроме того, вся продукция, содержащая сахар или его заменители приводит к ожирению, диабету и снижению иммунитета, подчеркнул специалист.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности переизбытка соли.