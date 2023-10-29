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00:35, 29 октября 2023
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Получить ожирение в попытке похудеть? Мясников назвал опасную популярную добавку

Получить ожирение в попытке похудеть? Мясников назвал опасную популярную добавку

© Фото: Unsplash

О серьезной опасности употребления сахарозаменителей предупредил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Нашли этому объяснение через микробиом. Не нравятся сахарозаменители нашему микробиому. А микробиом сегодня считается главным фактором риска. Нарушение микробиома — это развитие сердечных болезней и рака», — заявил он.

Кроме того, вся продукция, содержащая сахар или его заменители приводит к ожирению, диабету и снижению иммунитета, подчеркнул специалист.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности переизбытка соли.

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