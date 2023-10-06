Известный политический деятель сравнил Москву с Тель-Авивом

Москву с крупным городом в Израиле Тель-Авивом сравнил в беседе с «Москвич Mag» известный политический деятель, журналист Анатолий Вассерман. Он уточнил, что за свою жизнь редко бывал за границей, но посетил почти все республики бывшего СССР.

В Тель-Авив Вассерман часто ездил на интеллектуальные игры. По его мнению, этот город не уступает Москве по темпу жизни и по этническому разнообразию.

Журналист подчеркнул, что во время его визита в город в 90-е годы он в интервью произнес фразу: «Про Лос-Анджелес говорят, это сто пригородов в поисках города, про Израиль можно сказать, это сто миграций в поисках народа». Эти слова тогда вырезали из беседы, так как для страны тема культурного и этнического разнообразия достаточно болезненна, подчеркнул он.