Диетолог перечислила самые полезные виды муки

Самые полезные виды муки перечислила в разговоре с «Москвой 24» диетолог Антонина Саволюк.

По ее словам, большим количеством полезных веществ богата гречневая мука. Например, она содержит снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний рутин, антиоксиданты, витамины группы В и Е, железо, калий, магний, растительный белок и цинк.

В овсяной мука много улучшающей пищеварение и снижающей уровень холестерина клетчатки, в ней есть витамины группы В и Е, кальций, калий и фосфор, продолжила эксперт.

Цельнозерновая пшеничная мука несет в себе много белка и аминокислот, отвечающих за деятельность нервной системы, здоровье кожи, волос и ногтей витамины группы В, необходимые человеку пищевые волокна, железо, калий, кальций и магний.

«При этом в ней довольно много глютена. Тем, кто его не переносит, лучше исключить такую муку из рациона», — предупредила Саволюк.

Амарантовая мука — источник растительного белка, витаминов А, D, Е и группы В, кальция, магния и фосфора. «Для нашей страны она еще весьма экзотична, однако стоит время от времени включать ее с рацион», — призвала диетолог.

В кукурузной муке есть бета-каротин, антиоксиданты, витамины, минералы и флавоноиды, но она довольно калорийна, поэтому употреблять ее лучше дозированно, сказала врач.

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