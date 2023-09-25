Доктор Мясников раскрыл полезные свойства кабачковой икры

Полезные свойства кабачковой икры раскрыл в новом выпуске своей авторской программы на телеканале «Россия 1» известный теледоктор Александр Мясников.

По его словам, главная польза заключается в самих кабачках: они содержат много важной для человека клетчатки и большое количество других полезных микроэлементов и антиоксидантов.

Употребление кабачка и продуктов из него положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, пищеварении и коже человека.

Содержащийся в кабачковой икре антиоксидант стабилизирует состояние кожи и борется со старением, отметил Мясников.