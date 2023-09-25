20:27, 25 сентября 2023
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Доктор Мясников раскрыл полезные свойства кабачковой икры
© Фото: Mariya Voronina / Wikipedia
Полезные свойства кабачковой икры раскрыл в новом выпуске своей авторской программы на телеканале «Россия 1» известный теледоктор Александр Мясников.
По его словам, главная польза заключается в самих кабачках: они содержат много важной для человека клетчатки и большое количество других полезных микроэлементов и антиоксидантов.
Употребление кабачка и продуктов из него положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, пищеварении и коже человека.
Содержащийся в кабачковой икре антиоксидант стабилизирует состояние кожи и борется со старением, отметил Мясников.