Поклонники оценили новый имидж Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус сменила имидж и поделилась деталями произошедшего в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Поклонники изменения в ее внешности оценили.

«Не развожусь. Не психанула. Не хочется чего-то нового. Просто я гипервключенный артист-перфекционист, который сам придумывает образы своим героиням в кино и не жалеет волосы и себя», — рассказала Асмус под фотографией с моментом окрашивания волос.

Актриса отметила, что до этого красила волосы лишь один раз в жизни — для проекта, который начали снимать три года назад, но так и не досняли.

«Но если в тот раз это было очень легко и темный цвет мне сделали моментально, то в этот раз меня перекрашивали раз 12. Или больше. То слишком светлый, то слишком темный, то зеленый, то фиолетовый, то оранжевый получался… В общем, если мои волосы не отвалятся, ближайший месяц буду ходить с каштановым цветом», — поделилась подробностями она.

Через некоторое время Асмус опубликовала фото с итогом своих прелбражений.

«Очень красиво и натурально получилось», «Тебе очень идут темные волосы», «У меня просто нет слов», «Уважение! Не каждый артист пойдет на такое», «Вау, мне нравится этот вариант больше, чем тот. Который был ранее», «Самое главное, чтобы тебе самой нравилось», — написали фолловеры знаменитости в комментариях.